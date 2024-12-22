بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج بثلاثية في الدوري الألماني

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج التي أقيمت على ملعب فولكسفاجن أرينا اليوم الأحد 22 ديسمبر في الدوري الألماني الممتاز.

وحقق فريق بوروسيا الفوز على فولفسبورج بثلاثية مقابل هدف في البوندسليجا.

سجل هدف بوروسيا الأول: دونيل مالين في الدقيقة 25

سجل هدف بوروسيا الثاني: ماكسمليان بيير في الدقيقة 28

سجل هدف بوروسيا الثالث: جوليان براندت في الدقيقة 30

سجل هدف فولفسبورج: دنيس فافرو في الدقيقة 58

وقام حكم المباراة بطرد اللاعب باسكال جروس من فريق بروسيا في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز احتل دورتموند المركز السادس في الدوري الألماني برصيد 25 نقطة، بينما فريق فولفسبورج يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.