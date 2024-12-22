لا يتوقف عن كتابة التاريخ.. 7 أرقام قياسية لمحمد صلاح مع ليفربول في أوروبا

"الأول في التاريخ".. أرنولد يسجل رقم قياسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تألقه مع ليفربول وكتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مباراة فوز ليفربول بسداسية مقابل ثلاثة أهداف على توتنهام هوتسبير، سجل صلاح هدفين وصنع آخرين، في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

7 أرقام تاريخية لصلاح مع ليفربول

- رابع أكثر من سجل مع ليفربول في جميع المسابقات عبر التاريخ (229)

- ثامن أكثر من سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي (172)

- أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج (172)

- أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج (80)

- اللاعب الوحيد الذي ساهم في تسجيل أكثر من 20 هدفا خلال 8 مواسم متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي

- أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول في 7 مواسم متتالية

- أكثر لاعب في تاريخ ليفربول ساهم في البريميرليج على ملعب الأنفيلد (137)

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