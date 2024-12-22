"مذلة لنا".. مدرب شباب بلوزداد يتحدث عن الهزيمة بسداسية من الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي بسداسية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عمراني في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "هزيمة أمام الأهلي بسداسية، قاسية للغاية ومذلة لنا ولم أتوقع الهزيمة بهذه النتيجة".

وأضاف: "ارتكبنا العديد من الأخطاء خلال الشوط الثاني، الهزيمة واردة في كرة القدم ولكن لا نتقبل هذه النتيجة".

وتابع: "واجهنا بيراميدز والزمالك من قبل، لم نخسر بمثل هذه النتيجة ونتأسف للجماهير فقد قدمنا أداء ومردود ضعيف أمام الأهلي اليوم".

واختتم عمراني تصريحاته: "اتحمل مع اللاعبين الهزيمة في مباراة اليوم، ولا أعتقد أن هناك عقوبات ستوقع على اللاعبين".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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