"بعد ظهوره الأول".. ماذا قدم أشرف داري في مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد؟

كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام الفريق الجزائري، مشاركة المدافع المغربي أشرف داري للمرة الأولى، بشكل أساسي منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك داري في اللقاء بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، واستمر في أرضية الملعب طوال الـ 90 دقيقة.

أرقام أشرف داري مع الأهلي أمام شباب بلوزداد:

لعب لمدة 90 دقيقة

التسديد على المرمى 0

التمريرات الحاسمة صفر

تشتيت الكرة 9 مرات.

منع تسديدات مرة واحدة.

تدخلات دفاعية مرة واحدة.

التحامات أرضية دخل 2 تمكن من الفوز في 1.

التحامات هوائية 7 مرات تمكن من الفوز ب 4 التحامات.

ارتكاب أخطاء 1

تمريرات دقيقة 64 من أصل 73 بنسبة نجاح تصل إلى 88%.

الكرات الطولية 11 بينهم 6 تمريرات صحيحة.

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