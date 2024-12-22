الأهلي يتصدر.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا
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كتب - محمد القرش:
انتهت مواجهات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2024/25، بمباراة الأهلي وشباب بلوزداد.
وفاز المارد الأحمر على نظيره الجزائري بسداسية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
1. الأهلي - 7 نقاط
2. أورلاندو بايرتس - 5 نقاط
3. شباب بلوزداد - 3 نقاط
4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة
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