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الأهلي يتصدر.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

08:58 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    حسين الشحات من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    الأهلي يسجل هدف التعادل ضد شباب بلوزداد (2)
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    خالد عبد الفتاح من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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    رضا سليم من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (2)
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    الأهلي ضد شباب بلوزداد
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (6)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (5)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (3)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (4)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (8)
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    أحداث ما بعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد (1)
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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2024/25، بمباراة الأهلي وشباب بلوزداد.

وفاز المارد الأحمر على نظيره الجزائري بسداسية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 7 نقاط

2. أورلاندو بايرتس - 5 نقاط

3. شباب بلوزداد - 3 نقاط

4. ستاد أبيدجان - نقطة واحدة

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