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صلاح ينفرد.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

08:43 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره توتنهام اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وشارك نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، مع فريقه وسجل هدفين في شباك توتنهام ليصبح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفاً متفوقاً على النرويجي إرلينج هالاند صاحب الـ 13 هدفا.

هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1. محمد صلاح ليفربول - 15 هدفا

2. إرلينج هالاند مانشستر سيتي - 13 هدفا

3. كولر بالمر تشيلسي - 11 هدفا

4. إيزاك نيوكاسل - 10 أهداف

5. كريس وود نوتنجهام - 10 أهداف

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ضد توتنهام الدوري الانجليزي هدافي الدوري الإنجليزي
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