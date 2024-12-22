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"بعد سداسية بلوزداد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

08:16 م الأحد 22 ديسمبر 2024

الأهلي ضد شباب بلوزداد

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كتب - يوسف محمد:

تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما توقف رصيد فريق شباب بلوزداد عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة:

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري المصري.

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