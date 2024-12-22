هدف محمد صلاح في مرمي توتنهام (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

القى ليفربول بنظيره توتنهام اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.