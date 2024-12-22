"الأول في التاريخ".. أرنولد يسجل رقمًا قياسيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، تألقه رفقة الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات.

ونجح أرنولد، خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في صناعة الهدف الثاني لزميله لويس دياز، الذي أحرزه في مرمى توتنهام.

وبصناعة أرنولد للهدف الثاني للريدز في شباك توتنهام، بات أول مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصل إلى 61 تمريرة حاسمة في البطولة.

كما نجح أرنولد في الوصول إلى 85 تمريرة حاسمة رفقة الريدز في مختلف البطولات.

وانتهى الشوط الأول، بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي، بنتقدم الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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