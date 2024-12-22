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منتخب البحرين يفوز على السعودية ويتصدر مجموعة كأس الخليج العربي

07:46 م الأحد 22 ديسمبر 2024

السعودية ضد البحرين

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب السعودية والبحرين التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي.

وفاز منتخب البحرين على نظيره السعودية بثلاثية مقابل هدفين على استاد جابر الأحمد الدولي.

سجل هدف البحرين الأول، مهدي عبد الجبار في الدقيقة 19

سجل هدف البحرين الثاني، مهدي الحميدان في الدقيقة 38

سجل هدف السعودية الأول، مصعب الجوير في الدقيقة 73

سجل هدف البحرين الثالث، محمد مرهون في الدقيقة 73

سجل هدف السعودية الثاني، صالح الشهري في الدقيقة 86

وبهذا الفوز تقاسم منتخب البحرين صدارة المجموعة الثانية مع العراق برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب السعودية في المركز الثالث دون نقاط.

منتخب السعودية السعودية ضد البحرين كأس الخليج العربي خليجي 26 بث مباشر السعودية والبحرين
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