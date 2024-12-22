هدف سفيان رحيمي مع العين في مرمى الجزيرة بكأس رابطة المحترفين (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه العين نظيره الجزيرة اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإماراتية 2024/25.

وسجل نجم العين سفيان رحيمي الهدف الافتتاحي للمباراة في الدقيقة الـ 10 من زمن شوط المباراة الأول.

يذكر أن العين حقق الفوز على منافسه الجزيرة الأسبوع الماضي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.