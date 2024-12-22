هدف سفيان رحيمي مع العين في مرمى الجزيرة بكأس رابطة المحترفين (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
واجه العين نظيره الجزيرة اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإماراتية 2024/25.
وسجل نجم العين سفيان رحيمي الهدف الافتتاحي للمباراة في الدقيقة الـ 10 من زمن شوط المباراة الأول.
يذكر أن العين حقق الفوز على منافسه الجزيرة الأسبوع الماضي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.
📹| سفيان رحيمي ينجح في تسجيل الهدف الأول للعين بعد متابعته للكرة المرتدة من حارس الجزيرة عقب تصديه لركلة الجزاء 🥅#العين_الجزيرة#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي🏆@alainfcae @ADIBTweets @SoufianeRahimi2 pic.twitter.com/RbXitHi34F— دوري أدنوك للمحترفين (@UAEProLeague) December 22, 2024
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