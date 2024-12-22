هدف لويس دياز مع ليفربول في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

القى ليفربول بنظيره توتنهام اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل الهدف الأول للريدز لويس دياز في الدقيقة الـ 23 على ملعب توتنهام هوتسبر.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.