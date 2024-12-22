"عايزين لاعيبة رجالة".. رسائل نارية من جماهير الأهلي خلال مباراة بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

واصلت جماهير الأهلي، توجيه الرسائل القوية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري حالياً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، بترديد هتافات تحمل رسائل للاعبين قبل بداية المباراة، منها: "خدتم الدعم فين الرد، عايزين لاعيبة تموت على الأرض".

كما رددت الجماهير هتاف: "اللي يغور يغور جمهور الأهلي فوق".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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