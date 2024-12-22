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سقوط اليونايتد وتعثر تشيلسي.. ماذا يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز (مُحدث)

06:32 م الأحد 22 ديسمبر 2024

تشيلسي ضد إيفرتون

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم الأحد، مفاجآت ونتائج غير متوقعة.

وخسر مانشستر يونايتد من نظيره بورنموث بثلاثية دون رد على ملعب أولد ترافورد، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون دون أهداف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيفرتون - (0-0)

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - (0-3)

فولهام ضد ساوثهامبتون - (0-0)

ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون - (0-3)

ليفربول ضد توتنهام - (0-0).. جاري الآن

الدوري الإنجليزي توتنهام ضد ليفربول مان يونايتد ضد بورنموث مانشستر يونايتد تشيلسي فولهام ليستر سيتي
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