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هدف مبابي مع ريال مدريد في مرمى إشبيلية (فيديو)

06:28 م الأحد 22 ديسمبر 2024

مبابي

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى ريال مدريد بنظيره إشبيلية اليوم الأحد 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال على اشبيلية بنتيجة 3 ـ 1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسجل الهدف الأول لريال مدريد كليان مبابي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم فيديريكو في الدقيقة 20، وبعد 14 دقيقة أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 34، وقلص إسحاق روميرو النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 35.

كيليان مبابي هدف مبابي ريال مدريد إشبيلية الريال ضد إشبيلية
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