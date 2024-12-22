"لا يوجد بديل".. جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

بيان رسمي من ليفربول بخصوص تأجيل مباراته أمام مانشستر يونايتد

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق، قبل مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري حالياً، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي لفتات في المدرجات، كتب عليها: "أي استهتار أو خسارة لبطولة تساوي الرحيل".

كما رفعت الجماهير لافتة، كتب عليها: "رسالة للاعبين بطولات ولا يوجد بديل".

ويدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعهم من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضاً:

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 شباب بلوزداد.. دوري أبطال أفريقيا