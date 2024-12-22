ليفربول يفوز على توتنهام بسداسية ويواصل تربعة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

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"الأول في التاريخ".. أرنولد يسجل رقم قياسي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

متابعة - محمد القرش:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام بنتيجة 6-3، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مناافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الفوز، رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 39 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة رقم 23 في المركز ال 11 بجدول الترتيب.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 3: فرصة خطيرة لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من لويس دياز لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 11: خطأ لصالح توتنهام في منتصف الملعب.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من جاكبو من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 19: تمريرة قوية من محمد صلاح لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء، لكنها ترتطم بالقائم.

الدقيقة 23: لويس دياز يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 31: بطاقة صفراء لكودي جاكبو لاعب ليفربول.

الدقيقة 36: ماك أليستر يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 41: جيمس مادسون يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى ليفربول.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: دومينيك سوبسلاي يحرز الهدف الثالث لليفربول.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: عرضية من محمد صلاح داخل منطقة جزاء توتنهام ولكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 52: بطاقة صفراء لدومينيك سوبسلاي لاعب فريق ليفربول.

الدقيقة 54: محمد صلاح يضيف الهدف الرابع لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 61: محمد صلاح يسجل الهدف الخامس لليفربول.

الدقيقة 71: كولوسفيسكي يحرز الهدف الثاني لتوتنهام في مرمى ليفربول.

الدقيقة 76: فرصة ضائعة من ليفربول بعد تصويبة من لويس دياز لاعب الريدز ولكنها تمر أعلى العارض.

الدقيقة 83: سولانكي يحرز الهدف الثالث لتوتنهام في مرمى ليفربول>

الدقيقة 86: لويس دياز يحرز الهدف السادس لليفربول في مرمى توتنهام.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.