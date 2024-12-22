متابعة - محمد القرش:

يُلاقي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد صلاح أساسيا لمواجهة الديوك في البريميرليج.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 3: فرصة خطيرة لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من لويس دياز لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.