بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز بورنموث بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد على استاد أولد ترافورد.

سجل هدف بورنموث الأول، ديان هويسين في الدقيقة 29.

سجل هدف بورنموث الثاني، جاستن كلويفرت في الدقيقة 61.

سجل هدف بورنموث الثالث، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، احتل بورنموث المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما جاء اليونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

ماذا يحدث في مانشستر ؟😱



بورنموث يضيف الهدف الثالث في شباك الشياطين الحمر#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_بورنموث pic.twitter.com/dP8bCj0RSF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

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