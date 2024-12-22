لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 1
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

4 1
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي

05:54 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    طفلة مدت يدها إلى محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    الصورة الحقيقة لمحمد صلاح وجو جوميز
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويشهد تشكيل ليفربول مشاركة النجم المصري محمد صلاح، بشكل أساسي منذ بداية المباراة، بعد الغياب عن المباراة الماضية في كأس الرابطة.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 38 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز ال 11 برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح ليفربول وتوتنهام موعد مباراة ليفربول وتوتنهام نادي ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تتسلم 4 مليارات دولار خلال أيام.. كيف ستستغلها الحكومة؟
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟