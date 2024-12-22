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نجم منتخب السعودية لمصراوي: خليجي 26 يفتقر للمستوي الفني.. وأتوقع هذا الثنائي لحصد اللقب

04:48 م الأحد 22 ديسمبر 2024

المنتخب السعودي

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كتب ـ محمد عبد الهادي:

تحدث النجم السعودي وليد محبوب، لاعب الوحدة والاتفاق سابقًا في بلاده عن حظوظ منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي، والتي انطلقت مساء أمس السبت في الكويت وتستمر حتي الثالث من شهر يونيو 2025.

وقال وليد محبوب في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد عن رأيه في بطولة كأس الخليج "خليجي 26": "البطولة جيدة، لكن بصراحة تفتقر للمستوى الفني المطلوب والمباريات الافتتاحية لم تكن على قدر التوقعات ولكن نأمل أن نشاهد متعة كروية تليق بأسماء المنتخبات المشاركة وتاريخها، خليجنا واحد ونتمنى التوفيق للجميع."

وعن توقعاته لمباراة السعودية أمام البحرين اليوم قال:"أتوقع فوز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 بإذن الله، لدينا الثقة في إمكانيات اللاعبين وروح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأوضح اللاعب وليد محبوب عن رأيه في المرشحون لحصد البطولة بقوله:"السعودية وقطر هما الأقوى والأبرز للظفر باللقب هذه النسخة، تاريخهما وأداءهما يجعلانهما في مقدمة المرشحين."

واختتم تصريحاته بالكشف عن رأيه في عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خلفًا للإيطالي روبرت مانشيني :"عودة رينارد تعتبر الحل الأنسب في هذه المرحلة، نظراً لضيق الوقت قبل التصفيات، المدرب يعرف المنتخب جيداً وسبق أن حقق نتائج إيجابية معه، إحضار مدرب جديد حالياً قد يكون مخاطرة، لأنه سيحتاج وقتاً للتعرف على الدوري السعودي واللاعبين وإمكانيتهم."

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج بمواجهة نظيره البحريني اليوم الأحد، على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

يُذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق واليمن والبحرين.

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وليد محبوب المنتخب السعودي خليجي 26
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