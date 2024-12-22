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روما يقسو على بارما بخماسية

04:20 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    روما
  • عرض 5 صورة
    روما
  • عرض 5 صورة
    أليكسيس ساليمايكيرس
  • عرض 5 صورة
    ديبالا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق روما بخماسية نظيفة على نظيره بارما خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف فريق روما خلال اللقاء كل من: باولو ديبالا بالدقيقتين 8 من ركلة جزاء و51، أليكسيس ساليمايكيرس بالدقيقة 13، لياندرو باريديس من ركلة جزاء بالدقيقة 74 وأرتيم دوفبيك بالدقيقة 83.

ورفع فريق روما رصيده بالفوز إلى النقطة 19 في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد فريق بارما بعد الخسارة عند النقطة 15 في المركز 16.

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روما ضد بارما روما بارما ديبالا الدوري الإيطالي
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