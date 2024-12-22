3 أرقام قياسية تراود محمد صلاح أمام توتنهام.. أحدهما لم يحدث بتاريخ البريميرليج

كتب ـ محمد الهادي:

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لمواصلة رحلته في كتابة التاريخ بالملاعب الأوروبية، وذلك عندما يقود فريقه لمواجهة توتنهام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بالجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح على أعتاب تحطيم 3 أرقام قياسية

محمد صلاح في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي مع ليفربول، حيث يقترب من معادلة رقم أسطورة النادي بيلي ليدل في قائمة الهدافين التاريخيين.

حاليًا، يملك صلاح 226 هدفًا مع الفريق، وعند تسجيله هدفًا في مباراة اليوم، سيتساوى مع ليدل برصيد 227 هدفًا، مما يضعه في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

إذا سجل صلاح هدفًا في المباراة ضد توتنهام، سيتصدر أيضًا قائمة الهدافين في المباريات بين ليفربول وتوتنهام، حيث سيصبح الهداف التاريخي لهذه المواجهات برصيد 10 أهداف.

أما في الموسم الحالي، فقد سجل صلاح 13 هدفًا وصنع 9 أهداف، وإذا تمكن من تسجيل هدف آخر أو تقديم تمريرة حاسمة في المباراة القادمة، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى أو يتجاوز حاجز الـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة قبل عطلة عيد الميلاد في موسم واحد.

وبهذا الشكل، سيحقق صلاح إنجازًا فريدًا في مسيرته، حيث سيتساوى مع بيلي ليدل في قائمة الهدافين التاريخيين، ويستمر في تعزيز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي.

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