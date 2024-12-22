لقطة طريفة.. سقوط مدرب عمان في مباراة الكويت بكأس الخليج (فيديو)

القاهرة ـ مصراوي:

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، والتي انطلقت مساء أمس السبت، بين منتخب الكويت "مستضيف البطولة" ومنتخب عمان، لقطة طريفة كان بطلها المدرب رشيد جابر.

وشهدت المباراة لقطة طريفة بعد سقوط المدرب رشيد جابر، المدير الفني لمنتخب عمان، بعدما حاول استلام كرة طائشة على خط الملعب، ليفشل المدرب في السيطرة عليها ومن ثم سقط على أرضية الملعب.

وكانت مباراة الكويت وعمان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاحية بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الكويت من الفترة 21 ديسمبر حتي 3 يناير 2025.

يذكر أن منتخب الكويت يعتلي صدارة أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة بإجمالي 10 مرات، أولها في عام 1970 وآخرها في 2010، قبل نحو 15 عاما من الآن.

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