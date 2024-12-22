موعد مباراة السعودية والبحرين في خليجي 26 والقنوات الناقلة

"قميص ملطخ بالدم وأنقذوا غزة".. أبرز الطرق التي دعمت بها الجماهير

"يتناول مضاد الهيستامين".. ما سبب العلامات على وجه بيب جوارديولا؟

يستعد المنتخب السعودي للظهور الأول بالنسخة الجارية من بطولة كأس الخليج حين يلتقي بنظيره البحريني.

وتستضيف دولة الكويت منافسات النسخة الـ 26 من كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني عند السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة الخليجية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر 5 قنوات وهي :قنوات SSC السعودية، قنوات أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قنوات الكأس الرياضية.

وتضم مجموعة السعودية والبحرين كذلك منتخبي اليمن والعراق.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"مش هلعب".. الزنفلي يكشف عن رفضه لطلب كولر بالمباراة الأخيرة مع الأهلي