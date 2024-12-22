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موعد مباراة السعودية والبحرين في خليجي 26 والقنوات الناقلة

12:41 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 6 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 6 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
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    سلطان الغنام لاعب منتخب السعودية
  • عرض 6 صورة
    حراس مرمى المنتخب السعودي
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يستعد المنتخب السعودي للظهور الأول بالنسخة الجارية من بطولة كأس الخليج حين يلتقي بنظيره البحريني.

وتستضيف دولة الكويت منافسات النسخة الـ 26 من كأس الخليج خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني عند السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة الخليجية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر 5 قنوات وهي :قنوات SSC السعودية، قنوات أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية، قناة الكويت الرياضية، قنوات الكأس الرياضية.

وتضم مجموعة السعودية والبحرين كذلك منتخبي اليمن والعراق.

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المنتخب السعودي السعودية ضد البحرين خليجي 26 كأس الخليج منتخب البحرين
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