كتب - يوسف محمد:

ألقت القضية الفلسطينية، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من قبل الكيان الصهيوني، من هجمات عدوانية وإبادة جماعية من قبل المحتل الإسرائيلي.

وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من إبادات جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن وفاة واستشهاد الآلاف من الفلسطينيين، تخطى الأمور السياسية، بل ووصل إلى ملاعب كرة القدم.

وحرص عدد كبير من جماهير الأندية الأوروبية، على دعم الشعب الفلسطينية بمختلف الطرق، فيما يتعرضون إليه من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

جماهير فريق ريال سوسيداد الإسباني

ومن جماهير الأندية الأوروبية، التي أظهرت الدعم بشكل كبير ومختلف للشعب الفلسطيني، هى جماهير فريق ريال سوسيداد الإسباني، التي استغلت مباراة فريقها أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لإظهار دعمهم الكامل حول ما يحدث في غزة.

وقام عدد كبير من جماهير ريال سوسيداد بارتداء ملابس وأقنعة بيضاء وفي أيديهم علم فلسطين، قبل بداية مباراة فريقها في ذلك الوقت، ولطخوا الملابس باللون الأحمر، في إشارة إلى المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

Real Socieadad in España. 🇵🇸 pic.twitter.com/5tcY4FedO8 — Andy Bonner (@geesuzwept) November 10, 2023

دعم جماهير سيلتك الأسكتلندي للقضية الفلسطينية

وتعرف جماهير سيلتك الأسكتلندي، بكونها من الجماهير الأوروبية الداعمة بشكل كبير للقضية الفلسطينية والتي تحرص دائماً على إظهار هذا الأمر.

وتستغل جماهير سيلتك كل مناسبة لإظهار دعمها لفلسطين، حيث قامت الجماهير في سبتمبر الماضي خلال مباراة فريقهم أمام سلوفان برتسلاف التشيكي في دوري أبطال أوروبا، وقامت الجماهير بترديد عبارة: ‏"يمكنهم قمعكم وسجنكم، لكنهم لن يكسروا إرادتكم أبدا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جماهير الفريق الاسكتلندي دعمها للقضية، حيث أن هذا الموقف تكرر في أكثر من مرة ومن أبرزها قيامهم، في أكتوبر من عام 2023، خلال مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، بترديد عبارة: "لن تسير وحيدًا أبدًا"، مع وضع تيفو للعلم الفلسطيني.

جماهير باريس سان جيرمان

وقامت جماهير باريس سان جيرمان هى الآخرى، بإظهار دعمها للقضية الفلسطينية خلال مباراة فريقها أمام أتليتكو مدريد، يوم 6 نوفمبر الماضي، حيث قامت الجماهير برفع لافتة في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، كتب عليها: "الحرية لفلسطين".

جماهير فريق ليفربول

وكان للجماهير الإنجليزية نصيب في دعم القضية الفلسطينية وبشكل خاص لجماهير الريدز، التي حرصت في أكتوبر من العام الماضي 2023، خلال مباراة جمعت بين فريقها أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" على ترديد عبارات لدعم الشعب الفلسطيني فيما يتعرضون إليه، من قبل جيش الاحتلال.

ورفعت جماهير ليفربول قبل بداية هذه المباراة، التي أقيمت في أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي، لافتات كتب عليها: "من أجل الله أنقذوا غزة"، كما ردد المشجعين هتاف "الحرية لفلسطين".