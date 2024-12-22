"4 مرات ولن نهاجم".. كيف نجح سيميوني في مواجهة طريقة لعب برشلونة؟

تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة رقم 41 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق برشلونة عند النقطة رقم 38 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تمكن فريق برشلونة من إحراز هدف التقدم في الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يتمكن أتليتكو من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

كما شهد اللقاء، وقوع لاعبي الفريقين في الكثير من حالات التسلل وأبرزها تعرض لاعبي فريق أتليتكو مدريد للتسلل 4 مرات في اللقاء، أبرزها سقوط المهاجم جةوليان ألفاريز في مصيدة التسلل ثلاثة مرات ومرة لزميله خافي جالان في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ووقوع لاعبي أتليتكو مدريد في التسلل أكثر من مرة، أعاد الجماهير إلى التصريحات التي خرج بها المدير الفني للفريق دييجو سيميوني قبل اللقاء، حينما قال: "طريقة لعب برشلونة على التسلل لن تنجح أمامنا، لأننا لن نهاجم بشكل كبير في اللقاء".