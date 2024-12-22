لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"4 مرات ولن نهاجم".. كيف نجح سيميوني في مواجهة طريقة لعب برشلونة؟

07:40 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    برشلونة وأتليتكو مدريد
  • عرض 14 صورة
    هدف برشلونة الأول
  • عرض 14 صورة
    هدف برشلونة الأول في اللقاء
  • عرض 14 صورة
    برشلونة
  • عرض 14 صورة
    لاعبي فريق برشلونة
  • عرض 14 صورة
    مباراة برشلونة وأتليتكو
  • عرض 14 صورة
    حارس مرمى برشلونة من الإحماء
  • عرض 14 صورة
    لاعبي برشلونة
  • عرض 14 صورة
    لاعبي برشلونة - Copy
  • عرض 14 صورة
    لاعب فريق برشلونة
  • عرض 14 صورة
    جريزمان وفاتي قبل مواجهة برشلونة وأتليتكو - Copy
  • عرض 14 صورة
    لاعب فريق برشلونة - Copy
  • عرض 14 صورة
    حارس مرمى برشلونة من الإحماء - Copy
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره برشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة رقم 41 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق برشلونة عند النقطة رقم 38 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تمكن فريق برشلونة من إحراز هدف التقدم في الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يتمكن أتليتكو من تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

كما شهد اللقاء، وقوع لاعبي الفريقين في الكثير من حالات التسلل وأبرزها تعرض لاعبي فريق أتليتكو مدريد للتسلل 4 مرات في اللقاء، أبرزها سقوط المهاجم جةوليان ألفاريز في مصيدة التسلل ثلاثة مرات ومرة لزميله خافي جالان في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ووقوع لاعبي أتليتكو مدريد في التسلل أكثر من مرة، أعاد الجماهير إلى التصريحات التي خرج بها المدير الفني للفريق دييجو سيميوني قبل اللقاء، حينما قال: "طريقة لعب برشلونة على التسلل لن تنجح أمامنا، لأننا لن نهاجم بشكل كبير في اللقاء".

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد موعد مباراة برشلونة المقبلة نتيجة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد الدوري الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح