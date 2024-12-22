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"يتناول مضاد الهيستامين".. ما سبب العلامات على وجه بيب جوارديولا؟

09:44 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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    علامات حمراء تظهر في رأس جوارديولا (2)
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    علامات حمراء تظهر في رأس جوارديولا (3)
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كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة ظهور علامات خدوش على وجه المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، مما دفع جماهير كرة القدم للتساؤل عن السبب.

وعندما سؤل بيب جوارديولا عن العلامات التي في وجهه عقب المؤتمر الصحفي لمباراة فينورد، أوضح إنها بسبب عصبيته الزائدة وأظافر أصابعه.

وفي تصريحات عبر موقع "أمازون برايم" قال جوارديولا عن علامات الوجه:"لدي مشكلة جلدية، يجب أن أتناول مضادات الهيستامين لمدة عامين أو ثلاثة أعوام".

وأضاف: "نعم الأظافر أصابتني في أنفي، لكن الباقي كان بسبب مشكلة الجلد".

وواصل: "أنا كما كنت قبل خمسة أشهر، الشخص الذي فاز بالبطولات، ولا أعارض حالتي الذهنية".

وأوضح: "نعم حالتي النفسية سيئة، ولكنني أعلم أنها ستمر، وينطبق الأمر نفسه عندما أكون في غاية السعادة، فأنا أعلم أنها ستمر".

واختتم المدرب الإسباني: "أعاني من صعوبة في النوم والأكل خلال الوقت الحالي، حيث اعتدت أن أفكر في عملي بالمنزل".

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