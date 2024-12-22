جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 22 ديسمبر، العديد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بجانب دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي، بينما يواجه الأهلي منافسه شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الأهلي ضد شباب بلوزداد - 6 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد تشيلسي - 4 عصرا - beIN Sports 2

فولهام ضد ساوثامبتون - 4 عصرا - beIN Sports Xtra 2

ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون - 4 عصرا - beIN Sports Xtra 1

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - 4 عصرا - beIN Sports 1

توتنهام ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا ضد ديبورتيفو ألافيس - 3 عصرا - beIN Sports 6

ريال مدريد ضد إشبيلية - 5.15 مساء - beIN Sports 3

ليجانيس ضد فياريال - 7.30 مساء - beIN Sports 2

لاس بالماس ضد إسبانيول - 7.30 مساء - beIN Sports Xtra 1

ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو - 10 مساء - beIN Sports 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد بارما - 1.30 ظهرا - STC

فينيسا ضد كالياري - 4 عصرا - STC

أتالانتا ضد إمبولي - 7 مساء - STC

مونزا ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - STC

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم ضد هايدنهايم - 4.30 مساء - beIN Sports HD 7

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند - 6.30 مساء - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس الخليج العربي

العراق ضد اليمن - 4.25 مساء - SSC News HD

السعودية ضد البحرين - 7.30 مساء - SSC News HD

مواعيد مباريات كأس فرنسا

سانت جان ضد موناكو - 3.45 عصرا - beIN Sports HD 5

سانت إيتيان ضد مارسيليا - 3.45 عصرا - beIN Sports HD 4

لانس ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN Sports HD 1