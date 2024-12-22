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بعد مباراة أتلتيكو وبرشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

12:46 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

الدوري الإسباني

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انتهت مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني التي أقيمت أمس السبت 21 ديسمبر، بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بثنائية مقابل هدف.

وتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقا على برشلونة وريال مدريد بعد مرور 18 جولة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. أتلتيكو مدريد -41 نقطة

2. برشلونة-38 نقطة

3. ريال مدريد-37 نقطة

4. أتلتيكو بلباو-36 نقطة

5. ريال مايوركا-30 نقطة

6. فياريال-27 نقطة

7. ريال سوسيداد-25 نقطة

8. جيرونا-25 نقطة

9. أوساسونا-25 نقطة

10. سيلتا فيجو-24 نقطة

11. ريال بيتيس -24 نقطة

12. إشبيلية- 22 نقطة

13. رايو فاييكانو-21 نقطة

14. لاس بالماس-19 نقطة

15. ليجانيس-18 نقطة

16. خيتافي-16 نقطة

17. الافيس-16 نقطة

18. إسبانيول-15 نقطة

19. بلد الوليد-12 نقطة

20. فالنسيا-11 نقطة

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