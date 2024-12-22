"البدء بسليم ومفاجأة في الدفاع".. كيف يفكر مارسيل كولر لمواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال؟

كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي اختتم تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على ستاد "القاهرة الدولي"، استعداداً لمواجهة فريق شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، علي إخراج لاعبيه من الحالة النفسية السيئة، التي سيطرت عليهم خلال الأيام الماضية عقب الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي.

وعقد مارسيل كولر المدير محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي، للحديث عن العديد من الأمور الفنية والخططية الخاصة باللقاء.

وشدد كولر على ضرورة تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من ضياع حلم المنافسة على بطولة الانتركونتننتال، بالإضافة إلى الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أشرف داري، رامي ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم وسام أبوعلي.

ومازال كولر يفاضل بين الثنائي أحمد نبيل كوكا، محمد مجدى أفشة، للبدء بأحدهما في مباراة الغد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد أربع نقاط من مباراتين، فيما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من نفس عدد المباريات.

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