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على ليفربول الحذر.. أرقام تاريخية عن بطل الدوري الإنجليزي

06:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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    فريق ليفربول 2008
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    محمد صلاح وساديو ماني
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    ليفربول يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي
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    ليفربول موسم 2019
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    ليفربول
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كتبت-هند عواد:

ينفرد ليفربول الإنجليزي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توقعات عدة بحصد الريدز للقب الدوري، لكن يجب على فريق محمد صلاح، الحذر، إذ أن البطل ليس دائما متصدرا للترتيب في منتصف الموسم.

منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحديث عام 1992، تمكن الفريق المتصدر في يوم 25 ديسمبر من الفوز باللقب في 16 من أصل 32 موسمًا، ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهدًا دائمًا لأولئك الذين تصدروا الجدول في منتصف الموسم.

في مواسم 2008/09، 2013/14، و2018/19، احتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي في ديسمبر لكنه لم يتمكن من حصد اللقب بنهاية الموسم.

2008/09: خسر ليفربول مباراتين فقط طوال الموسم، لكنه أنهى خلف مانشستر يونايتد.

2013/14: لحظة سقوط ستيفن جيرارد الشهيرة أمام تشيلسي، والتي أعقبها انهيار الفريق أمام كريستال بالاس، أضاعت حلم التتويج.

2018/19: موسم آخر مثير شهد تفوق مانشستر سيتي في سباق اللقب رغم المنافسة الشرسة مع ليفربول.

على الجانب الآخر، أثبت مانشستر سيتي أن البداية المتعثرة لا تعني الاستسلام، في موسم 2020/21، كان السيتي في المركز الثامن بفارق 8 نقاط عن الصدارة في ديسمبر، لكنه أنهى الموسم بطلاً.

ولا يعد ليفربول الفريق الوحيد الذي تراجع بعد تصدر جدول الترتيب في ديسمبر:

آرسنال (2022/23): أمضى 248 يومًا في الصدارة لكنه انهار في الجولات الأخيرة، تاركًا اللقب لمانشستر سيتي.

نورويتش (1992/93): رغم البداية القوية، أنهى الموسم في المركز الثالث بفارق أهداف سلبي.

نيوكاسل (1995/96): فريق كيفن كيغان قدم موسمًا استثنائيًا، لكن الخسارة أمام ليفربول أثرت على معنوياته لينهي خلف مانشستر يونايتد.

الفرق التي حافظت على القمة وحققت اللقب

وتوجد بعض الفرق التي نجحت في استغلال تفوقها في عيد الميلاد لتحقيق المجد، مثل:

تشيلسي (2014/15 و2016/17): أداء قوي بقيادة جوزيه مورينيو وأنتونيو كونتي.

ليستر سيتي (2015/16): قصة خيالية بقيادة كلاوديو رانييري انتهت بتتويج مذهل.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الانجليزي
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