بالزي العسكري.. بدر المطوع يسترجع ذكرياته مع منتخب الإمارات (صور)

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كتب ـ محمد الميموني:

ظهر لاعب المنتخب الوطني الإماراتي السابق بدر المطوع بالزي العسكري في لقطة من مباراة منتخب قطر والإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.

وسبق أن لعب بدر المطوع 196 مباراة دولية مع المنتخب الكويتي، وسجل خلالهم 56 هدفاً وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ المنتخب الوطني.

ويعمل اللاعب بدر المطوع كضابط في صفوف الشرطة الإماراتية، حيث تمت الاستعانة به لتأمين مواجهات بطولة كأس الخليج العربي الجارية.

ولم ينضم اللاعب صاحب الـ 39 عاما إلى صفوف المنتخب الكويتي في بطولة خليجي 26 باختيارات المدرب أنطونيو بيتزي، حيث لم يشارك مع المنتخب منذ عام 2022.

ويعرض "مصراوي" أرقام اللاعب السابق بدر المطوع:

ـ شارك مع منتخب بلاده في 196 مباراة.

ـ سجل 56 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الوطني.

ـ شارك مع الإمارات في بطولة كأس الخليج عدة مرات آخرها في نسخة 2019.

ـ الهداف التاريخي للدوري الكويتي بـ 163 هدفاً.