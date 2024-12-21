هدف برشلونة الأول في مرمي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل على ملعب برشلونة الأولمبي.

وجاء هدف تقدم برشلونة بقدم خط الوسط الإسباني بيدري في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة.