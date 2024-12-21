أهداف الشوط الأول من مباراة قطر والإمارات في كأس الخليجي العربي

كتب ـ محمد الميموني :

التقى المنتخب القطري بنظيره الإماراتي اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب جابر المبارك الحمدان.

وجاء الهدف الأول لقطر بقدم أكرم عفيف في الدقيقة 17 من عمر المباراة من علامة الجزاء، ثم تعادل منتخب الإمارات بهدف يحيى الغساني في الوقت البدل الضائع 45+1