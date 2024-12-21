لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 5
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

1 1
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

أهداف الشوط الأول من مباراة قطر والإمارات في كأس الخليجي العربي

10:36 م السبت 21 ديسمبر 2024

مباراة قطر والإمارات في كأس الخليجي العربي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني :

التقى المنتخب القطري بنظيره الإماراتي اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب جابر المبارك الحمدان.

وجاء الهدف الأول لقطر بقدم أكرم عفيف في الدقيقة 17 من عمر المباراة من علامة الجزاء، ثم تعادل منتخب الإمارات بهدف يحيى الغساني في الوقت البدل الضائع 45+1

قطر والإمارات كأس الخليج العربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح