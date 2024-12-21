أهداف الشوط الأول من مباراة قطر والإمارات في كأس الخليجي العربي
كتب ـ محمد الميموني :
التقى المنتخب القطري بنظيره الإماراتي اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب جابر المبارك الحمدان.
وجاء الهدف الأول لقطر بقدم أكرم عفيف في الدقيقة 17 من عمر المباراة من علامة الجزاء، ثم تعادل منتخب الإمارات بهدف يحيى الغساني في الوقت البدل الضائع 45+1
عاد الأبيض..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 21, 2024
يحيى الغساني بمهارة رائعة يسجل هدف التعادل ويعيد الأبيض للمباراة #قطر_الإمارات#أبوظبي_الرياضية 1 | #خليجي26 pic.twitter.com/JxtmB9iZQI
هدف أكرم عفيف من ضربة جزاء في شباك المنتخب الإماراتي 👏👏👏 pic.twitter.com/Pxa7rsb8XW— abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) December 21, 2024
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