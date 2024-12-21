أتليتكو مدريد يحقق فوزاً قاتلاً على حساب برشلونة بالدوري الإسباني

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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب نظيره فريق برشلونة، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الألماني.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإسباني.

ورفع فريق أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة رقم 41 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد برشلونة عند النقطة رقم 38 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل فريق برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندين باو كوبارسي، إنيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، جافي، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

ودخل أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمون لونجليه، خافيير جالان.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، كونور جالاجر.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، خوليان ألفاريز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: عرضية من الجهة اليسرى لصالح برشلونة داخل منطقة جزاء أتليتكو ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 8: ضغط هجومي مبكر من لاعبي فريق برشلونة.

الدقيقة 16: ركلة ركنية لصالح برشلونة نفذها رافيينيا ولكن دفاع أتليتكو تصدى لها بنجاح.

الدقيقة 21: مطلبات بركلة جزاء من لاعبي برشلونة ولكن الحكم لم حتسب شيئ.

الدقيقة 27: عرضية من جريزمان لاعب أتليتكو مدريد يبعدها حارس برشلونة.

الدقيقة 30: بيدري يحرز الهدف الأول لبرشلونة.

الدقيقة 35: ضغط قوي من لاعبي برشلونة على لاعبي فريق أتليتكو مدريد.

الدقيقة 38: تسلل على جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد.

الدقيقة 43: تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي أتليتكو مدريد.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق أتليتكو مدريد.

الدقيقة 54: بطاقة صفراء للاعب فريق أتليتكو مدريد أكسيل فيتسل، بعد تدخل قوي على ليفاندوفسكي.

الدقيقة 56: ركلة حرة لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 58: العارضة تحرم برشلونة من الهدف الثاني في اللقاء، بعد انفراد رافيننا بالمرمى ليسدد الكرة ولكنها ترتد من العارضة.

الدقيقة 60: رودريجو دي بول يسجل هدف التعادل لأتليتكو مدريد.

الدقيقة 66: كرة خطيرة من رافيينا لاعب فريق برشلونة بعرضية من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 76: عرضية خطيرة من توريس لاعب برشلونة يقابلها ليفاندوفسكي ولكن حارس مرمى أتلتكو مدريد يتصدى للكرة.

الدقيقة 77: فرصة خطيرة لصالح أتليتكو مدريد بعد انفراد بابلو باريوس بالمرمى ولكن حارس مرمى برشلونة يتصدى لها.

الدقيقة 81: تسديدة قوية من داني أولمو لاعب برشلونة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 86: يان أوبلاك يتألق في التصدي لتسديدة رافيينا من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: ألكسندر سورلوت يسجل الهدف الثاني لأتليتكو مدريد في مرمى برشلونة.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.