تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب - مصراوي:

يلاقي نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم السبت، في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني، في تمام الساعة 10 مساء.

ويقود هجوم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجانب غياب لامين يامال بسبب الإصابة.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، اينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، جافي، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم:رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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