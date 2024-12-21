لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 5
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

بعد خماسية كريستال.. أرسنال يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

09:38 م السبت 21 ديسمبر 2024

أرسنال ضد كريستال بالاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق نادي أرسنال رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد الفوز بخماسية مقابل هدف على كريستال بالاس في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

وسجل أرسنال أكثر من 5 أهداف في ست مباريات مختلفة خارج أرضه في جميع المسابقات في عام 2024، وهو أكبر رقم لنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما جاء كريستال في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

غياب سام مرسي عن مباراة إبسويتش تاون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

إيزاك يقتحم المنافسة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال كريستال بالاس ضد آرسنال غابرييل خيسوس نادي أرسنال الارسنال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإفتاء تكشف موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا