بعد خماسية كريستال.. أرسنال يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق نادي أرسنال رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد الفوز بخماسية مقابل هدف على كريستال بالاس في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

وسجل أرسنال أكثر من 5 أهداف في ست مباريات مختلفة خارج أرضه في جميع المسابقات في عام 2024، وهو أكبر رقم لنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما جاء كريستال في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

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