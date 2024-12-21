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غياب سام مرسي عن مباراة إبسويتش تاون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

09:21 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
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    سام مرسي
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    النجم المصري سام مرسي
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
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    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
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كتب - محمد القرش:

شارك لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، في خسارة فريق إبسويتش تاون أمام نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد على ملعب بورتمان رود.

وتلقى سام مرسي بطاقة صفراء في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليصل إلى الإنذار رقم 5 له خلال أول 17 لقاء.

ويغيب اللاعب المصري عن المواجهة المقبلة لإبسويتش ضد أرسنال، حيث يتم إيقاف أي لاعب يتلقى 5 بطاقات صفراء خلال 19 لقاء متتالي في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إبسويتش وأرسنال يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر، في تمام الساعة 10.15 مساء بتوقيت مصر.

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