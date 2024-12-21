أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (فيديو)
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كتب - يوسف محمد:
انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري الإنجليزي، بتقدم أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وأحرز ثلاثية الجانرز في الشوط الأول، كلا من: "جابرييل جيسوس في الدقيقتين 6، 12، كاي هافيرتز في الدقيقة 38".
وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد في الشوط الأول واللقاء حتى الأن اللاعب، إسماعيلا سار في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.
وفي حال استمرار اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 16 في المركز ال 15 بجدول الترتيب.
غابرييل خيسوس لا يتوقف عن تسجيل الأهداف#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #كريستال_بالاس_ارسنال pic.twitter.com/7LUsESE1PK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2024
غابرييل خيسوس يفتتح التسجيل لآرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #كريستال_بالاس_ارسنال pic.twitter.com/eio2YZUgDe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2024
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الثالث!— عمرو (@bt3) December 21, 2024
آرسنال يضرب بهدف ثالث من هافيرتز.pic.twitter.com/73Xq5397aP
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