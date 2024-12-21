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أهداف الشوط الأول من مباراة أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (فيديو)

09:15 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    أرسنال ضد كريستال بالاس (1)
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    احتفال خيسوس بهدفه مع أرسنال
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    احتفال لاعبي أرسنال (1) (1) (1)
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    لاعبي فريق أرسنال (2) (1) (1)
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    ديفيد رايا حارس أرسنال (1) (1) (1)
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    احتفال لاعبي أرسنال (2) (1) (1)
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    احتفال جيسوس لاعب أرسنال (1) (1)
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    لاعبي فريق أرسنال (2) (2) (1)
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    أرسنال وكريستال بالاس (1) (1)
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    جيسوس لاعب أرسنال (1) (1)
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    احتفال لاعبي أرسنال (3) (1) (1)
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كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري الإنجليزي، بتقدم أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز ثلاثية الجانرز في الشوط الأول، كلا من: "جابرييل جيسوس في الدقيقتين 6، 12، كاي هافيرتز في الدقيقة 38".

وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد في الشوط الأول واللقاء حتى الأن اللاعب، إسماعيلا سار في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وفي حال استمرار اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 16 في المركز ال 15 بجدول الترتيب.

أرسنال وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي البريميرليج أهداف مباراة أرسنال وكريستال بالاس
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