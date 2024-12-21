التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة قطر والإمارات في مباراة كأس الخليج

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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة المنتخب القطري مع نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وأحرز هدف مكنتخب قطر الأول في اللقاء اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل الإمارات في الدقيقة 1+45 من الشوط الأول.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جابر الصباح"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة خليجي 26".

ويشارك منتخب قطر في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "الكويت وعمان الإمارات".

ودخل منتخب قطر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: الهاشمي الحسين، طارق سلمان، أحمد فتحي.

خط الوسط: جاسم جابر، أكرم عفيف، يوسف عبد الرازق، همام الأمين.

خط الهجوم: بهاء الليثي، المعز علي، مصطفى طارق.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، كوامي كويدو، ماركوس ميلوني.

خط الوسط: يحيى نادر، عصام فايزن فابيو ليما.

خط الهجوم: حارب عبد الله، برونو أوليفرا، يحيى الغساني.