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أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

08:25 م السبت 21 ديسمبر 2024
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  • عرض 2 صورة
    ألكسندر إيزالك
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كتب - يوسف محمد:

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزاً كبيراً، على حساب نظيره إبسويتش تاون، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف نيوكاسل في اللقاء كلا من، اللاعب ألكساندر إيزالك ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق "1، 2+45 والدقيقة 54" واللاعب جاكوب ميرفي في الدقيقة 32.

وبهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 26 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق إبسويتش تاون عند النقطة رقم 12 في المركز الـ18 بجدول الترتيب.




نيوكاسل يونايتد إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي
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