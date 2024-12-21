اكتساح البارسا.. تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر التاريخ

كتب - مصراوي:

يلاقي فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني في تمام الساعة 10 مساء اليوم السبت، على ملعب البارسا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني.

وتعد هذه المواجهة رقم 243 في تاريخ لقاءات الفريقين، وفاز فريق برشلونة في 110 مباراة بينما انتصر أتلتيكو مدريد في 76 لقاء وتعادلا خلال 56 مواجهة.

ويحتل ميسي صدارة جدول ترتيب هدافي مواجهات الفريقين عبر التاريخ برصيد 32 هدفا، متفوقا على سيزار ألفاريز اللاعب السابق للبارسا صاحب الـ 16 هدفا.

ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتساوى الثنائي في عدد النقاط برصيد 38 نقطة.