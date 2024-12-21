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مدافع اتحاد جدة على رأس اهتمامات يوفنتوس الإيطالي

07:54 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    لويس يفيليبي لاعب اتحاد جدة
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    فريق اتحاد جدة
  • عرض 4 صورة
    اللاعب الإيطالي لويس فيليبي
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع المدافع لويس فيليبي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع لويس فيليبي في الوقت الحالي، في ظل إصابة الثنائي خوان كابال وجلسون بريمر.

وانتقل فيليبي إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، في سبتمبر 2023 قادماً من فريق ريال بيتيس الإسباني.

وشارك المدافع الإيطالي، رفقة فريق اتحاد جدة في 28 مباراة، لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وعلى الصعيد الدولي شارك فيبليبي رفقة المنتخب الإيطالي في مباراة واحدة فقط، أمام المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية عام 2022 وانتهت لصالح منتخب إيطاليا 5-2.

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نادي يوفنتوس يوفنتوس الإيطالي لويس فيليبي اتحاد جدة السعودي
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