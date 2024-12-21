"بمشاركة مرموش".. فرانكفورت يتلقى هزيمة كبيرة من ماينز بالدوري الألماني

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، هزيمة كبيرة من نظيره ماينز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الألماني.

وأحرز ثلاثية ماينز في اللقاء كلا من، اللاعب كاو دوس سانتوس في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وبول نبيل هدفين في الدقيقتين "27، 58".

وسجل هدف فريق فرانكفورت الوحيد في اللقاء، اللاعب راسموس كريستينسن، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق ماينز رصيده إلى النقطة رقم 25 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، من 15 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند النقطة رقم 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش، رفقة فرانكفورت بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

أقرأ أيضاً:

أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مان سيتي بثنائية من أستون فيلا



