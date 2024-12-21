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أرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي

07:40 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    أرسنال ضد كريستال بالاس (1)
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    احتفال خيسوس بهدفه مع أرسنال
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    احتفال لاعبي أرسنال (1) (1) (1)
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    لاعبي فريق أرسنال (2) (1) (1)
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    ديفيد رايا حارس أرسنال (1) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لاعبي فريق أرسنال (2) (2) (1)
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    احتفال جيسوس لاعب أرسنال (1) (1)
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    احتفال لاعبي أرسنال (2) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    جيسوس لاعب أرسنال (1) (1)
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    أرسنال وكريستال بالاس (1) (1)
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    احتفال لاعبي أرسنال (3) (1) (1)
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    لاعبي أرسنال 1 (2) (1) (1)
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    لاعبي أرسنال (2) (2) (1)
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    لاعبي أرسنال من الإحماء (2) (1) (1)
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    وصول لاعبي فريق أرسنال (2) (1) (1)
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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق أرسنال، من تحقيق الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الفوز، رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 16 في المركز ال 15 بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل أرسنال في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسوس، بوكايو ساكا.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: جابريل خيسوس يسجل الهدف الأول لأرسنال.

الدقيقة 11: إسماعيلا سار يحرز هدف التعادل لكريسيتال بالاس في مرمى أرسنال.

الدقيقة 14: جابريل جيسوس يسجل الهدف الثاني لأرسنال.

الدقيقة 21: تسديدة قوية من ماتيتا لاعب كريستال بالاس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال.

الدقيقة 25: بوكايو ساكا يغادر الملعب مصاباً ويدخل بدلاً منه تروسارد.

الدقيقة 33: ركلة حرة لكريستال بالاس في منتصف الملعب.

الدقيقة 38: كاي هافيرتز يسجل الهدف الثالث لأرسنال في مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: رأسية من إسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس، يتصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال.

الدقيقة 53: ديفيد رايا يواصل تألقه، بعد التصدي لتسديدة قوية من ماتيتا لاعب كريستال بالاس.

الدقيقة 60: جابريل مارتينيلي يسجل الهدف الرابع لأرسنال في مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 65: بطاقة صفراء لصالح مارك جيهي لاعب كريستال بالاس.

الدقيقة 73: عرضية من مارتن أوديجار لاعب أرسنال يبعدها دفاع كريستال بالاس.

الدقيقة 78: بطاقة صفراء من نصيب لاعب كريستال بالاس ناثينال كلاين.

الدقيقة 84: ديكلان رايس يسجل الهدف الخامس لأرسنال في مرمى كريستال بالاس.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: خطأ لصالح فريق أرسنال في منتصف الملعب.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

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