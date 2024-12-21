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ألكسندر إيزاك يكتب التاريخ مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

06:57 م السبت 21 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    إيزاك
  • عرض 9 صورة
    هدف إيزاك
  • عرض 9 صورة
    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
  • عرض 9 صورة
    إيزاك
  • عرض 9 صورة
    إلكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد
  • عرض 9 صورة
    بوكايو ساكا ضد ألكسندر إيزاك
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    ألكسندر إيزاك
  • عرض 9 صورة
    ألكسندر إيزاك
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صنع المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، التاريخ مع فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السويدي ثلاث أهداف في فوز نيوكاسل يونايتد على إبسويتش تاون برباعية دون رد في الجولة السابعة عشر.

وأصبح إيزاك ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع نيوكاسل يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

ويُعد آلان شيرر أكثر من سجل أهدافا لنيوكاسل في موسم واحد في البريميرليج برصيد 27 هدفا في موسم 2022، ويليه الإنجليزي آندي كول برصيد 24 هدفا في موسم 1994.

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