ألكسندر إيزاك يكتب التاريخ مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

صنع المهاجم السويدي، ألكسندر إيزاك، التاريخ مع فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل السويدي ثلاث أهداف في فوز نيوكاسل يونايتد على إبسويتش تاون برباعية دون رد في الجولة السابعة عشر.

وأصبح إيزاك ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع نيوكاسل يونايتد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

ويُعد آلان شيرر أكثر من سجل أهدافا لنيوكاسل في موسم واحد في البريميرليج برصيد 27 هدفا في موسم 2022، ويليه الإنجليزي آندي كول برصيد 24 هدفا في موسم 1994.

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