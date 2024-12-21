سقوط السيتي وخماسية أرسنال.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
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كتب - محمد القرش:
شهدت مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم، لقاءات نارية ونتائج غير متوقعة.
وخسر مانشستر سيتي من نظيره أستون فيلا بثنائية دون رد على ملعب فيلا بارك، بينما اكستح أرسنال منافسه كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - (2-1)
نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون - (4-0)
نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - (2-0)
وست هام يونايتد ضد برايتون - (1-1)
كريستال بالاس ضد أرسنال (1-5)
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