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سقوط السيتي وخماسية أرسنال.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

06:37 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    نيوكاسل ضد إبسويتش تاون (2)
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    نيوكاسل ضد إبسويتش تاون (1)
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    احتفال محمد قدوس بهدفه
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    احتفال خيسوس بهدفه مع أرسنال
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    نوتنجهام فورست
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    برينتفورد ضد نوتنجهام
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    أرسنال ضد كريستال بالاس (1)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم، لقاءات نارية ونتائج غير متوقعة.

وخسر مانشستر سيتي من نظيره أستون فيلا بثنائية دون رد على ملعب فيلا بارك، بينما اكستح أرسنال منافسه كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - (2-1)

نيوكاسل يونايتد ضد إبسويتش تاون - (4-0)

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - (2-0)

وست هام يونايتد ضد برايتون - (1-1)

كريستال بالاس ضد أرسنال (1-5)

الدوري الإنجليزي إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي وست هام ضد برايتون كريستال بالاس ضد آرسنال
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