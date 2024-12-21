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منتخب الكويت يتعادل مع عمان في افتتاح كأس الخليج العربي

06:26 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    جماهير منتخب عمان (1)
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    غرفة ملابس منتخب الكويت
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    قميص منتخب الكويت
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    جماهير منتخب عمان (4)
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الكويت وعمان التي أٌقيمت اليوم السبت، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وسيطر التعادل الإيجابي على لقاء الشقيقين، حيث افتتح يوسف ناصر أهداف المباراة والتقدم لعمان في الدقيقة 34، بينما عادل عصام الصبحي النتيجة للكويت بالدقيقة 42.

وبهذه النتيجة، احتل الكويت صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة متساويا مع عمان، وفي انتظار مواجهة قطر والإمارات التي تقام الآن.

خليجي 26 الكويت وعمان كأس الخليج منتخب الكويت منتخب عمان الكويت ضد عمان
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