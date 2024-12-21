منتخب الكويت يتعادل مع عمان في افتتاح كأس الخليج العربي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الكويت وعمان التي أٌقيمت اليوم السبت، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.

وسيطر التعادل الإيجابي على لقاء الشقيقين، حيث افتتح يوسف ناصر أهداف المباراة والتقدم لعمان في الدقيقة 34، بينما عادل عصام الصبحي النتيجة للكويت بالدقيقة 42.

وبهذه النتيجة، احتل الكويت صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة متساويا مع عمان، وفي انتظار مواجهة قطر والإمارات التي تقام الآن.